كولر يبدأ استكشاف سموحة بحثا عن انتصار جديد للأهلى فى الدورى الممتاز

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استكشاف فريق سموحة بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندرى، بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر المتربع على عرش صدارة المسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الأهلى مراناً استشفائياً اليوم السبت تشارك فيه العناصر التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سموحة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.