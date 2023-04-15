لجنة أطباء السودان: إصابات خطيرة بين المواطنين

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في تغريدة على "تويتر"، إن الاشتباكات في الخرطوم، أدت إلى إصابات متفاوتة وحالات خطيرة بين المواطنين وما زالت الحالات تتوافد على المستشفيات المختلفة.

وأكدت أنه في هذه الظروف المعقدة تناشد لجنة أطباء السودان القوات من الطرفين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

كانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت اليوم السبت، أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.