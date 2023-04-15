ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لجنة أطباء السودان: إصابات خطيرة بين المواطنين

لجنة أطباء السودان
لجنة أطباء السودان المركزية: هناك إصابات متفاوتة وحالات خطير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في تغريدة على "تويتر"، إن الاشتباكات في الخرطوم، أدت إلى إصابات متفاوتة وحالات خطيرة بين المواطنين وما زالت الحالات تتوافد على المستشفيات المختلفة.

وأكدت أنه في هذه الظروف المعقدة تناشد لجنة أطباء السودان القوات من الطرفين بضرورة التحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

كانت قوات الدعم السريع في السودان أعلنت اليوم السبت، أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.

السودان تويتر الخرطوم