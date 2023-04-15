النيابة تباشر التحقيق مع أجنبيين لاتجارهما في العملة بالأزبكية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بالاتجار في العملان بالسوق السوداء في منطقة الأزبكية، كما أمرت بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

وكلفت النيابة العامة بإحضار مُترجم لحضور التحقيق مع المتهمان.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط اجنبيان لاتجارهم في العملات بالسوق السوداء بالازبكية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .