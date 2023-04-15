ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تباشر التحقيق مع أجنبيين لاتجارهما في العملة بالأزبكية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمان يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامهما بالاتجار في العملان بالسوق السوداء في منطقة الأزبكية، كما أمرت بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

وكلفت النيابة العامة بإحضار مُترجم لحضور التحقيق مع المتهمان.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط اجنبيان لاتجارهم في العملات بالسوق السوداء بالازبكية. 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الموسكى مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

الإتجار غير المشروع أجهزة الأمن بالقاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العملات بالسوق السوداء المشروع بالنقد الأجنبى النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة بالنقد الأجنبى