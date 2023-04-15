تشغيل تجريبي لموقف سرفيس جديد بأرض اللواء لخطوط المحافظات

تنفذ محافظة الجيزة، عددا من المشاريع التنموية، التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، للقضاء على العشوائية والتكدسات المرورية وتحسين المظهر العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة اليوم السبت بالتشغيل التجريبي لموقف سيارات السرفيس الجديد بأرض اللواء نطاق حي العجوزة وذلك للتيسير على المواطنين، ومنع أي ممارسات عشوائية،حيث يستوعب الموقف حوالي عدد 300 سيارة سرفيس، لعدد من الخطوط المحافظات ، و أهمها سوهاج و بني سويف والمنيا واسيوط مدينه السادات و وادي النطرون ، كأحد الحلول الحضارية لتفتيت الازدحامات المرورية التي يتسبب فيها الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس، أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء نطاق حي العجوزة.



وجاء التشغيل التجريبي بمتابعة واشراف محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، ومحمد العناني نائب رئيس جهاز السرفيس ،صابر علي نائب رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ، ويقضى المشروع على المواقف العشوائية المتواجدة بالمنطقة، ويستبدلها بموقف حضاري مزود بأسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات.

مدعم بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة وغرف للخدمات والتحكم لمتابعة الموقف من الداخل والخارج وإحكام السيطرة عليه، يعد مدعم بلافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين لخدمة المترددين عليها، وأعمدة إنارة جمالية.



