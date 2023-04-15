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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة تنظم أكبر مسابقة فى حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الصف

مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم
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نظمت وزارة الشباب والرياضة  بمركز شباب الصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الجيزة، فعاليات المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم  بمشاركة 580 متسابقًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بالتعاون مع وزارة الاوقاف.

وتهدف المسابقة إلي استثمار طاقات الأعضاء، واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع،  والتي تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

وتضمنت مسابقة حفظ القرآن الكريم، الاختبارات في حفظ القرآن كاملًا - ثلاث أرباع القرآن - نصف القرآن - ربع للقرآن الكريم، والتي بدأت فعالياتها والاختبارات من اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم.

وخلال حفل كبير، تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في حفل وليلة رمضانية ، وتكريم المتسابقين والمتسابقات من حفظة كتاب الله بمراكز شباب الصف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة وأهالي المتسابقين والمسابقات.

وزارة الشباب والرياضة مركز شباب الصف حياة كريمة اشرف صبحي احمد محمدي