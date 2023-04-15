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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة رامي صبري لاعب فاركو بقطع في الرباط الصليبي

رامي صبري
رامي صبري
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ظهرت نتيجة الأشعة التى خضع لها رامي صبري مدافع فريق فاركو وأثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.
وكان اللاعب أصيب قبل نهاية لقاء النادي الأهلي أمس قبل أن تتأكد إصابته بالرباط الصليبي.
وأعلنت الإعلامية شيما صابر، زوجة رامي صبري لاعب فريق فاركو، إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأهلي، بالأمس.
وحقق الأهلي الفوز على حساب فاركو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكتبت شيما عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: الحمد لله على قضاء ربنا، رباط صليبي بس أنت قدها وهتفاجأنا كلنا وهترجع بسرعة أحسن من الأول كمان.. أنت لاعب رجل وجيت على نفسك امبارح وأنت مصاب عشان فرقتك متلعبش ناقصة واحد.. على قد اجتهادك وقلبك الطيب أنا واثقة إن ربنا هيكون معاك وهيقومك بالسلامة.

فاركو رامي صبري شيما صابر الأهلى