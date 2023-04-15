خطة لتطوير حياة الفلاحين وزيادة سعر توريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ خطة لتطوير حياة الفلاح المصري، ومن ضمن هذه الإجراءات هو تحسين دخل الفلاح بشكل أكبر، وذلك من خلال زيادة سعر توريد بعض المحاصيل، ووضع سعر ضمان يضمن للفلاح حد أدنى من السعر.

وأضاف الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري"، والمذاع على فضائية "المصرية"، اليوم الأحد، أنه مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية تمت إعادة تقسم سعر توريد أردب القمح، متابعا: "وصلنا لـ 1250 جنيها وندرس زيادة السعر قبل موسم التوريد لـ 1500 جنيها" .

وتابع "القرش"، أن رفع سعر توريد القمح يزيد من رغبة الفلاحين في زيادة محصول القمح، وخدمة الفلاحين، وضمان دخل أكبر، وعائد أكبر .

وأشار "القرش"، إلى أن مصر من أكبر دول العالم في استهلاك القمح، ووضع سعر ضمان يضمن التوسع في زراعة القمح، ويحسن من دخل الفلاح، ويضمن له معيشة أفضل .