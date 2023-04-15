محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٦ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٣ .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت ٦ مايو حتى الأربعاء ١٠ مايو وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت ٦ مايو حتى الاربعاء ١٠ مايو، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٣ مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ٦ مايو حتى الأربعاء ١٧ مايو .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الأربعاء الموافق ٣ مايو والخميس ٤ مايو، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.