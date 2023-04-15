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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب شيكابالا.. مصدر برابطة الأندية: العقوبات تنتظر جماهير الأهلي

الجماهير
الجماهير
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كشف مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة المصرية، أنه سيتم إصدار عقوبة خلال الساعات المقبلة على جماهير النادي الأهلي بعد أحداث مباراة الأمس أمام فاركو.
وحقق الأهلي الفوز على حساب فاركو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر، أنه سيكون هناك عقوبات ضد جماهير الأهلي بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة، حسب اللائحة، بعد السب الجماعي ضد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وأضاف المصدر، أن اللائحة تطبق على كل جماهير الأندية بالدوري الممتاز، وأن أي تجاوز من الجماهير سيقابله الحرمان من حضور المتجاوز في المباريات التالية لفريقه.

اتحاد الكرة شيكابالا الجبلاية