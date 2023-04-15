قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن وصول 19 أسيرًا من أسرى التحالف

السبت 15/أبريل/2023 - 01:19 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيرًا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت؛ من بينهم 16 أسيرًا سعوديًا و3 أسرى سودانيين،وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيرا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي،ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة،ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبد الواحد أبشر.

وأوضح العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين، مثمنا جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.