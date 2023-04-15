أسوشيتدبرس: اتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية القوية في البلاد، اليوم السبت، في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الأفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في الدولة المنكوبة بالفوضى.

وفي الخرطوم سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق منها وسط المدينة وحي بحري.

واتهمت ميليشيات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، وزعموا أنهم استولوا على مطار المدينة و"سيطروا بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم ، مقر رئاسة البلاد.

وقالت الجماعة أيضا إنها استولت على مطار وقاعدة جوية في مدينة مراوي الشمالية على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غربي الخرطوم.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتيد برس من التحقق من تلك المزاعم.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش أن قوات الدعم السريع "قوة متمردة"، واصفًا تصريحات القوات شبه العسكرية بأنها "أكاذيب".