رويترز: قوات الدعم السريع السودانية تزعم الاستيلاء على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش

ادعت قوات الدعم السريع السودانية، إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش ومطار الخرطوم الدولي، اليوم السبت، فيما يبدو أنها محاولة انقلاب مع اندلاع اشتباكات مع الجيش.

وحسبما ذكرت رويترز قالت قوات الدعم السريع ، التي اتهمت الجيش بمهاجمتها أولاً، إنها استولت على مطاري مدينة مروي الشمالية والأبيض في الغرب.

وقال الجيش، إن القوات الجوية السودانية تنفذ عمليات ضد قوات الدعم السريع.

وأظهرت لقطات من محطات البث طائرة عسكرية تحلق في السماء فوق الخرطوم، وأوضحت رويترز، إنه لم يتسن التأكد من صحة هذه المواد.

وشاهد صحفي من رويترز مدافع وعربات مصفحة منتشرة في الشوارع وسمع نيران أسلحة ثقيلة بالقرب من مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الأطباء، إن اشتباكات اندلعت في أحياء سكنية وأصيب مدنيون.

وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء متعددة من البلاد، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع كامل.