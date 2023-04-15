رئيس أركان الجيش العراقي يدعو لتكثيف الجهد الاستخباري وملاحقة بقايا الإرهاب شمال البلاد

السبت 15/أبريل/2023 - 01:04 م

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري والأمني وملاحقة بقايا الإرهاب في الصحراء الغربية لمحافظة نينوى (شمال البلاد) ؛ كونها تؤثر على أمن واستقرار مدينة الموصل.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ذلك جاء خلال زيارة "يار الله"، اليوم السبت، على رأس وفد أمني إلى قطاع عمليات غرب نينوى، بهدف الاطلاع على العمليات التي تنفذها وحدات الجيش العراقي هناك.

وأشاد رئيس أركان الجيش العراقي بـ"الأمن المتحقق في جميع أقضية ونواحي وقرى نينوى"، مثمنًا "التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات الأمنية"، وأكد "ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز الأمني الكبير".