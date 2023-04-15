النمسا تحذر من اختناقات في الإمدادات الغذائية العالمية حال عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب

السبت 15/أبريل/2023 - 01:03 م

حذرت النمسا اليوم من حدوث المزيد من الاختناقات الشديدة في الإمدادات الغذائية العالمية إذا لم يتم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب مرة أخرى الشهر المقبل.

وعبر وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج ـ في تصريحات له اليوم السبت ـ عن تقديره لدور تركيا في التوسط في اتفاق الحبوب بين كييف وموسكو، لافتا إلى أن اتفاقية الحبوب سوف تنتهي في مايو المقبل.

وقال شالينبرج إن مباحثاته أمس في فيينا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كانت بناءة وركزت على مناقشة آثار الحرب الروسية على أوكرانيا والمساعدات النمساوية لتركيا بعد كارثة الزلزال في فبراير الماضي.

وعبر ألكسندر شالينبرج مجددا عن عمق تعاطف النمسا وتضامنها مع تركيا في ضوء كارثة الزلزال التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، مشيرا إلى استمرار المساعدات الإنسانية لعلاج تداعيات هذه الكارثة.

وطلب وزير الخارجية من نظيره التركي أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في مايو المقبل شأنا داخليا وألا تمتد تأثيراتها إلى الجالية التركية الكبيرة المقيمة في النمسا.

يشار إلى أن وزير الداخلية التركي التقى أمس فى فيينا كل من هيلجا شميد الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.