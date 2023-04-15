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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى المبارك. 

وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأزالت اللافتات والأعلام التي علقّها شبان، أمس الجمعة، على إحدى بوائك قبة الصخرة.  وكان ما يُقدر بربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ 48، قد أدوا صلاة الجمعة أمس في رحاب المسجد الأقصى، فيما أدى ما يصل إلى 200 ألف صلاتي العشاء والتراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، رغم الانتشار المُكثف والقيود الشديدة التي فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة وعلى المعابر بين الضفة وأراضي 48.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي