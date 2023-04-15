عبد الهادي يسلم مدرب الزمالك تقريرا فنيا عن اللاعبين

سلم مدحت عبد الهادي مدرب عام الزمالك، الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق، تقريرا فنيا عن حالة لاعبي الزمالك الفنية والبدنية واللاعبين المصابين، وذلك في الساعات القليلة الماضية .

وكان الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد قد قاد أول مران له مع الفريق أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في ميت عقبة، على أن يواصل الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء المقاولون .

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .