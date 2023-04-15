إصابة 5 سيدات ومسن في حادث مروري بالوادي الجديد

أُصيبت 5 سيدات وشخص مسن، اليوم السبت، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب تروسيكل بقرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من نجوى إبراهيم انور 22 عامًا، مروة جمال صديق 15 عامًا، جمال صديق عبد المجيد 50 عاما، مبروكة شوكت مصطفى 50 عامًا، شيماء حامد محمد 17 عامًا، دعاء اشرف محمد 17 عامًا بجروح وكدمات وإصابات متنوعة بالجسم وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الطبية، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.