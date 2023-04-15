أوسوريو يجهز المصابين قبل مواجهة المقاولون بالدوري

يجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين بالفريق للقاء المقبل أمام المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

وغاب عدد كبير من لاعبي الزمالك عن مباراة الفريق الأخيرة للإصابة، وأبرزهم شيكابالا وعبدالله جمعة، وأشرف روقا، وعمرو السيسي، ومحمدعبدالشافي.

وكان الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد قد قاد أول مران له مع الفريق أمس الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة في ميت عقبة، على أن يواصل الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء المقاولون .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

اما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .