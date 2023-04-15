توزيع 588 كرتونة مواد غذائية بسوهاج

وزع مكتب مشروعات الأورمان عدد (588) كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج على غير القادرين بقرى النغاميش والخيام وأولاد خلف وعرب الصبحة والحاجر والعزبة بالحاجر وسيول عمار وأولاد أبو بكر ونجع عمار وسيول الحاجر وعزبة برهام بمركز دار السلام، و قرى الغابات والسمطا والحجز والشيخ بركة والحرجة بحري الحرجة قبلي وأولاد عليو وبني حميل والحبيل وقرية الشلولية بمركز البلينا محافظة سوهاج

حضر التوزيع المحاسب/ محمد سعد عوض، رئيس مجلس ومدينة دار السلام، ورئيس مجلس قروي أولاد يحيى ، والمهندس/ لطفي الشريف، رئيس مجلس ومدينة البلينا، ورئيس مجلس قروي عرابة ابيدوي .

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان ، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ،خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم .

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة, حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة سوهاج،يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.