محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالي:

يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد القيامة المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما بعث محافظ مطروح ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط، كما بعث ببرقية تهنئة للقمــص متى زكريا راعي كنائس مطروح، مهنئنا جميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح بهذه المناسبة داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه أو سوء.