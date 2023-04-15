تخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجدًا لصلاة العيد في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن تخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجدا لصلاة عيد الفطر المبارك.

تخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجدا لصلاة العيد في بورسعيد

وأشار المحافظ ، خلال متابعته الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، إلى أن الساحات التي جرى تخصيصها تتمثل في: ساحة المعمورة بحي الشرق، والمسجد الكبير بمدينة بور فؤاد، والرزاق بحي الزهور، ساحة نادى الشبان المسلمين، السيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان، التوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحي المناخ، الحرمين بمنطقة التصنيع، مسجد الحسين بالمنطقة السابعة، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه جرى توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التي جرى تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأى ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.