"صحة سوهاج" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ونقاط الإسعاف خلال فترة الأعياد

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج على رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وذلك بمناسبة الأعياد حيث يحتفل الأخوة المسيحيين غدا بعيد القيامة المجيد و يليه أعياد الربيع وشم النسيم ثم يطل علينا عيد الفطر المبارك.

من جانبه أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولاً بأول .

وتم تشكيل غرفة والطوارئ الأزمات لمتابعة سير العمل والتدخل السريع وقت الحاجة ، منوهاً إلى التأمين الطبي لجميع الطرق والميادين العامة و أماكن التجمعات خلال فترة الأعياد بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية .

كما أشار إلي تكليف فرق من إدارات الطب العلاجي و الطب الوقائي والإدارة العامة للصيدلة لمتابعة سير العمل وإعداد تقارير بذلك على مدار الساعة ، مقدماً خالص التهاني لجميع أبناء المحافظة بمناسبة الأعياد متمنياً دوام الصحة للجميع .