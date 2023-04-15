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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن القاهرة يساعد شخص في الاطمئنان على قريبته "مسنة" بمنطقة الساحل

أرشيفيه
أرشيفيه
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فى إستجابة فورية قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  المساعدة لأحد الأشخاص للإطمئنان على قريبته "مسنة" بمنطقة الساحل. 

تلقي قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حاول التواصل مع قريبته (ربة منزل "مسنة"، مقيمة بدائرة القسم) عبر الهاتف المحمول إلا أنها لم تتجاوب.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدته والتوجه لمسكنها ، وتم فتح باب الشقة بمعرفة القوات فى حضور أهليتها ، وتبين أنها سيدة مسنة وأنها على قيد الحياة وبحالة جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ولم تتجاوب معه نظراً لكبر سنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة.

هذا وقد تقدم المواطن سالف الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثته

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