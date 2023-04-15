أجواء ربيعية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في أيام عيد الفطر

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع وتكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء، موضحة أنه مع يوم الأربع والخميس ويوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك تبدأ درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية لها، ولكن لن يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة مثل الذي شهدناه الأيام الماضية، ولكن معدلات الحرارة المتوقعة بين الـ26 درجة مئوية لـ28 درجة مئوية وتعتبر الأجواء أجواء ربيعية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، أننا نستطيع تخفيف الملابس خلال فترات النهار، وهو أمر طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولكن في حال الخروج مساءا بصحبة أطفال يجب اصطحاب جاكيت خفيف خصوصا مع برودة الطقس مساءا، مشيرة لضرورة الحذر من الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وفترات الليل المـأخرة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يومي الاثنين والثلاثاء يشهدا تكون الأتربة والرمال المثارة بغرب البلاد، السلوم ومطروح وبعض المناطق من سيوة ولكنها لن تؤثر على المناطق الداخلية.