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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطلين بحوزتهما هيروين وحشيش بدار السلام والزاوية الحمراء

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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القى رجال مباحث القاهرة القبض علي عاطلين بحوزتهما هيروين وحشيش بدار السلام والزاوية الحمراء. 

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – فرد خرطوش- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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