ضبط شخصين أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 متر ، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.