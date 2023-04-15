المنشدة هدى الفقي: ورثت الصوت الجميل من أمي وجدتي.. والفشني مثلي الأعلى

قالت المنشدة هدى الفقي، إنّها تبلغ من العمر 12 عاما وتدرس في المرحلة الإعدادية بالأزهر، مشيرةً إلى أنها تحرص على المشاركة في الإذاعة المدرسية منذ أن كانت في الصف الثاني الابتدائي، وعندما كانت في الصف السادس الابتدائي صورتها مُدرستها وشاركت مقطع فيديو خاص بها على جروب المعاهد الأزهري دون علمها، وفوجئت بردود الفعل الرائعة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اتطورت وبابا عملي صفحة واكتشف الموهبة وبعد كده اتدربت"، مشيرةً إلى أنها ورثت الصوت الجميل من والدتها وجدتها لأبيها.

وتابعت: "أنا حديثة التخرج من مدرسة الإنشاد الديني، استفدت كثيرا، فقد حفظت الواشيح وعرفت تراث بلدي وتعلمت المقامات الموسيقية، تطورت بشكل قوي بعد التخرج من مدرسة الإنشاد، فلم أكن أحفظ التواشيح ولم أكن أعلم شيئا عن المقامات الموسيقية، علمت اخطائي وصححتها في المدرسة".

وأكدت، أن كل زميلاتها يدعمنها وهي تحبهن جدا، كما أن أسرتها تحبها جدا، موجهة الشكر لوالدها ووالدتها التي تحفظها الكثير من الأناشيد وتحاول ان تجعلها تطور من نفسها وتكون أفضل، لافتةً إلى أنها تحب ياسمين الخيام ونصر الدين طوبار والنقشبندي وطه الفشني، وتعتبر النقشبندي وطه الفشني مثلها الأعلى.

