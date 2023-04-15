بث مباشر.. مسيحيو العالم في انتظار معجزة سبت النور المقدس بكنيسة القيامة

ينقل موقع "البوابة نيوز" فاعليات البث المباشر لاحتفال المسيحيون، بيوم سبت النور المقدس، من كنيسة القيامة بالأراضي المقدسة، حيث ينتظر جميع مسيحيي العالم لحظة خروج بطريرك الروم الأرثوذكس من قبر السيد المسيح بالشموع المضيئة بالنور الإلهي، فيما يعرف باسم معجزة سبت النور المقدس وفق المعتقد المسيحي.



وتشارك جميع الكنائس المسيحية الارثوذكسية في الاراضي المقدسة هذا الحدث، ويوم سبت النور يسبق عيد القيامة بيوم، وهو اليوم الذي قضاه السيد المسيح في قبره، بعد موته على الصليب عصر يوم الجمعة قبل أن يقوم من موته في فجر يوم أحد القيامة وفق المعتقد المسيحي.



معجزة سبت النور

ومن المقرر أن يدخل مطران أورشليم للروم الأرثوذكس وحده إلى قبر السيد المسيح بعد فحصه من من قبل قوات الكيان الصهيوني للتأكد من أنه لا يحمل أي مادة أو وسيلة لإشعال النار، كما يتم فحص القبر أيضا قبل هذا الحدث ويضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر، ويضئ النور المقدس لمدة 33 دقيقة دون أن يحرق أحد كإشارة على عدد الأيام التي قضاها السيد المسيح على الأرض.



