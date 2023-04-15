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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف ملابسات فيديو تعذيب كلب أعلى سطح منزل بدار السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت أجهزة اللامن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الاشخاص بضرب كلب أعلى سطح أحد العقارات بدار السلام 

تعود الواقعة فى إطار جهود  الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدى على "كلب" أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد المذكور ، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأنه كان يقوم بتدريب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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