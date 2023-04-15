ضبط هارب من 10 سنوات سجن في جريمة قتل ببولاق أبو العلا

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جريمة قتل، وضبط بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة ببولاق ابو العلا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه فى قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات).. بالإختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 سلاح أبيض "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - 120 قرص مخدر).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.