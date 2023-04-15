محافظ بورسعيد: إنفاق أكثر من 5 مليار جنيه بالتأمين الشامل

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه جرى إنفاق أكثر من 5 مليار جنيه منذ 2019 تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 700 ألف مواطن ببورسعيد.

وأشاد المحافظ، خلال متابعته المنظومة، بالتأمين الصحي الشامل، قائلا: "تعد واحدة من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في المحافظة بلا استثناء خاصة محدودي الدخل"، موجهًا التحية والشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على قرار سيادته بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يعد أعظم قرار جرى اتخاذه في محافظة بورسعيد، لما كان له من آثار ايجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وانهاء قوائم الانتظار، وإجراء العمليات في محافظة بورسعيد بدلا من السفر للمحافظات الأخرى.