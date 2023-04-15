قصر ثقافة الإسماعيلية يستقبل عروض نوادي المسرح

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تقديم العرض المسرحي "سالب واحد" تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول طفل لديه إعاقة ذهنية وجسدية، وأم وأب يفشلون في التعامل معه بعد خمس عشرة سنة، فيلجأون إلى حلول أخرى وهي الاستعانة بدكتور ومدرس وكاهن فيفشلون في التعامل معه مثلما فشل أبويه، حيث كان الطفل يبحث عن الطمأنينة.

جاء العرض بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ولجنة المشاهدة المكونة من المخرج أحمد عبد الجليل، الكاتب أحمد زيدان، ومصمم الديكور أحمد عبد الرحمن نور الدين، عضو الرقابة إيمان سلام، مقرر اللجنة مروة ماهر.

والعرض الثاني "يجعل يومي قبل يومك" تأليف توفيق الحكيم، إخراج حازم خطاب. تدور أحداثه عن فؤاد ولطيفة وهما زوجان كبيران في السن يعيشان وحدهما، لا ينجبان ويحبان بعضهما لدرجة أنهما لا يقدران على احتمال فكرة أن يموت أحدهما تاركًا الأخر وحيدًا من بعده.

وتستكمل العروض أيام الجمعة والسبت بعروض "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني؛ إخراج محمد سالم وعرض "راشمون" للكاتب الياباني "ريونوسوكي أكوتاجاوا" ترجمة عبد الحليم البشلاوي، إخراج أحمد يوسف، مسرحية " شيلوا الميتين اللى تحت" تأليف إبراهيم حافظ، إخراج كريم عبد السلام.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح بإدارة المهندس محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

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