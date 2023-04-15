الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع.. فيديو

السبت 15/أبريل/2023 - 11:41 ص

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه منذ الأمس بدأ الإرتفاع التدريجي بدرجات الحرارة، واليوم نشهد ارتفاع آخر بدرجات الحرارة، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة ستكون 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، وهو متوقع أن يستمر لنهايات الأسبوع، وذروة الارتفاع بدرجات الحرارة ستكون يوم الثلاثاء المقبل، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ33 درجة مئوية فترة النهار، بسبب تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أننا سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة لحارة خلال أغلب فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، وكافة المحافظات تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، موضحة أنه في فترة الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، وستظل أجواء فترة الليل من باردة لشديدة البرودة أغلب المحافظات.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظاهرة الجوية المؤثرة معنا بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لإنخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، وفترة المساء ساعات المغرب يكون هناك نشاطا نسبيا للرياح يساعد بشكل كبير على الانخفاض بدرجات الحرارة فترة الليل مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية.