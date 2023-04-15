دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ 23 من النصف الثاني

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ 23 والحلقات الثامنة من النصف الثاني".

وفي مسلسل حلقة حرب التقى الرائد عمر الإمام لأول مرة والشيخ عثمان في مستشفى العريش العام، حيث ذهب الرائد عمر إلى هناك حتى يبحث عن معلومات تخص التكفيري الهارب فريد بعدما أصيب أثناء التعامل مع قوات الأمن.

وفي مسلسل رسالة الإمام، قدم الإمام الشافعي العزاء في جد الطفل إبراهيم الذي قال له إنه سيغادر إلى بلدهم مع والدته بعد وفاة جده، لأن خاله سيبيع البيت الذي يسكن فيه، وهنا تدخل الإمام وتحدث مع الخال وذكره بالآية القرآنية التي جاء فيها "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".

وشهد مسلسل الكبير أوي 7 لقاء أحمد مكي مع الدكتور ربيع الذي تحدث معه عن غضبه من عمته الكبيرة سما إبراهيم، واشتكى للدطتور ربيع همه لأن الكل يراه رجلا قاسيا.

وفي مسلسل تحت الوصاية، ذهبت حنان للمركب حتى ترى الجمبري رغم إصابتها، وهنا فاجأها احمد عبدالحميد وربيع بأنهما لم يفلحا في العثور على ثلج، لأن الـ3 مصانع لا ترغب في منحهم.

وفي مسلسل جت سليمة، اكتشفت سليمة ومحمد سلام طيبة قلب الأقزام، واعترف الأقزام لهما بأنهما قبضوا عليهما لأنهما يعيشان في وحدة ويريدان صحبة كما يرغبان في المساعدة كي يبنوا بيتا لهم.

