30 ألف مشجع لمباراة قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

تحدث سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، عن مفاجأة كبرى بشأن الحضور الجماهيري في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال العريفي، عبر تصريحات صحفية اليوم السبت: "قررنا حضور 30 ألف مشجع لنهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام على ملعب محمد بن زايد".

وأكمل العريفي: "من المقرر طرح التذاكر اليوم السبت 16 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، وذلك عقب التنسيق مع المسئولين المصريين في الأهلي والزمالك".

تقام المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك مساء يوم 5 مايو المقبل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

ويعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.