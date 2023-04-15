بالصور.. طور سيناء تتجمل استعدادا لعيد الفطر

رفعت العاصمة طور سيناء، حالة الاستعدادات القصوى؛ فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة جميع الخدمات بالمناطق الحيوية التي يرتادها الأهالي وزائري المدينة طوال أيام العيد، وذلك تنفيذا لتوجيها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ورصدت "البوابة نيوز"، صباح اليوم، انتشار العاملين في الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، ونائبه أحمد الحضري، في عدد من الميادين والشوارع؛ لتأكيد جاهزية المدينة، من حيث النظافة، والتجميل، وأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة والكشافات بطريق الكورنيش وممشى أهل مصر، بجانب دهان العمارات وتركيب الحديد لسور شارع ديوان عام المحافظة.

وأصبحت العاصمة طور سيناء، تمتلك حاليا عدة أماكن للتنزه وقضاء الأعياد والأجازات الصيفية ومنها مقصد العائلة وشاليهات شاطئ الفيروز، والكورنيش، وممشى أهل مصر، وطريق حمام موسى.

ويقام "مقصد العائلة" على مساحة 5500 متر مربع، ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه ومنطقة ملاهي متكاملة ومبسطة ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

وتضمنت أعمال تطوير كورنيش العاصمة إقامة 10 شاليهات على شاطئ الفيروز، بتكلفة 4 ملايين جنيه لراحة المواطنين، خلال تواجدهم على الشاطئ نهارا فقط، إهداء من الهيئة العامة للقوات المسلحة، فضلا عن إنشاء ممشى أهل مصر المنفذ على شاطئ القمر بطول 2 كيلومتر؛ ليكون متنفسا للمواطنين للتمتع والتنزه، الذي يعد صرحا وواجهة حضارية أمام الزائرين وجرت إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة. وأطلق عليه المواطنون "فينيسيا الشرق".



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