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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ترزي يقتل طفلا طعنا بالمقص في أبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ترزى قتل طفل طعنا بالمقص في أبو النمرس.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من غرفة النجدة بمقتل طفل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي سيد.ا، يبلغ من العمر 13 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعن نافذة بالبطن أودت بحياته.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يعمل لدى ترزى وتشاجر معه فطعنه بالمقص وسقط غارقا في دمائه.
تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة ضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس مديرية امن الجيزة قسم شرطة أبو النمرس قتل طفل