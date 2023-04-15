ترزي يقتل طفلا طعنا بالمقص في أبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ترزى قتل طفل طعنا بالمقص في أبو النمرس.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من غرفة النجدة بمقتل طفل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي سيد.ا، يبلغ من العمر 13 عاما، وبالفحص تبين إصابته بطعن نافذة بالبطن أودت بحياته.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يعمل لدى ترزى وتشاجر معه فطعنه بالمقص وسقط غارقا في دمائه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.