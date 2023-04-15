ثروته باسم والدته.. زوجة أشرف حكيمي تتلقى صدمة جديدة

صدمة كبيرة للممثلة الإسبانية هبه عبوك خلال طلبها الانفصال عن زوجها النجم المغربي أشرف حكيمي بعد اتهامه من إحدى الفتيات باغتصابها بحسب صحيفة أسبانيه first mag، وفقا لتقرير أوردته فضائية العربية.

وأفاد التقرير، أن هبه اكتشفت أنه لا يوجد أموال باسم أشرف حكيمي في المصارف وأن كل ثروته من أموال وعقارات باسم والدته، وعندما رفع محامي هبه دعوى طلاق وطالب بمعرفة حجم أموال حكيمي كان الجواب بأنه لا يوجد شيء باسمه وأن كل ما يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة.

وتمت الإِشارة أن هبه عبوك طالبت بنصف أموال وثروة لاعب باريس سان جيرمان والذي يتقاضى ملايين الدولارات يوميا وأحد أهم اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي بنحو مليون يورو شهريا ورغم هذه الصدمة إلا أن محامي الممثلة الإسبانية يعملون على أن أبن أشرف وهبة على المال اللازم لتغطية نفقاتهما فيما لم يصدر أي رد من أشرف وهبه على ما نشرته الصحف.