العاهل الأردني يحضر حفل تخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا

السبت 15/أبريل/2023 - 10:58 ص

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحفل الرسمي رقم 200 لتخريج ضباط الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في المملكة المتحدة.

وتابع العاهل الأردني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مراسم تخريج فوج الضباط، الذي أقيم تحت رعاية الملك تشارلز الثالث.

وتضمنت المراسم تسليم العلم الملكي الجديد للأكاديمية الذي يحمل شعار الملك تشارلز الثالث، واستعراضا بالمسير البطيء والمسير العادي.

وبعد إنتهاء الاستعراض، ألقى الملك تشارلز الثالث كلمة للخريجين وطابور الاستعراض، أشار فيها إلى أهمية الأكاديمية في إعداد جيل جديد من الضباط الذين سيخدمون بلدانهم بحرص وتفان.

وشهد الحفل تخريج 171 ضابطا، وتسليم الجوائز للخريجين المتفوقين.

وسلم الملك عبدالله الثاني، الذي تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست عام 1981، ميدالية الحسين التي تمنحها الأكاديمية لأكثر الطلبة تطورا خلال فترة التدريب، وتخصص للطلبة غير البريطانيين.

وعلى هامش حفل التخريج، التقى العاهل الأردني، بالملك تشارلز والدوق هنري، دوق لكسمبورغ، بحضور ولي العهد.

وحضر حفل التخريج السفير الأردني في لندن منار الدباس، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الخريجين السابقين للأكاديمية من مختلف دول العالم.