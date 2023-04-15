رئيس الوزراء الياباني يلقي خطابا عقب واقعة إجلائه بسبب انفجار

السبت 15/أبريل/2023 - 10:54 ص

ألقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطابا أمام محطة "جيه آر واكاياما" للسكك الحديدية، وذلك بعد نحو ساعة من وقوع انفجار في ميناء للصيد حيث كان من المقرر أن يلقي كيشيدا خطابا هناك.

وقال كيشيدا - في خطابه الذي أورد تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت مقتطفات منه - "نحن نعقد انتخابات مهمة للبلاد،وينبغي أن نعمل معا لاستكمالها حتى النهاية".

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن كيشيدا بدأ خطابه - الذي استمر لنحو 20 دقيقة - بالاعتذار عن التسبب في قلق الكثير من المواطنين بشأنه،مضيفا أن الشرطة تجري تحقيقا في الانفجار الذي حدث في ميناء للصيد بمدينة "واكاياما" غربي البلاد.

كان رئيس الوزراء الياباني يزور ميناء "سايكازاكي" للصيد في مدينة "واكاياما" لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ23 من أبريل الجاري عندما وقع انفجار قبل أن يبدأ كيشيدا في إلقاء خطابه.

وتم إجلاء كيشيدا بأمان وألغيت الفعالية،واعتقل مشتبه به في مكان الواقعة.