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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة 31 شخصا جراء قصف روسي لدونيتسك

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية قصفت منطقة سلوفيانسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 وأضاف كيريلينكو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "قَتل تسعة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب 21 آخرون نتيجة الهجمات الصاروخية على سلوفيانسك في 14 أبريل".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وقال كيريلينكو، إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الأوكرانية، فقد تضرر 34 مبنى سكنيا و20 منزلا خاصا وتضرر بنى تحتية مدنية و12 سيارة.

سلوفيانسك روسيا دونيتسك