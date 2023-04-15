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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الفرنسي يزور ورشة ترميم كاتدرائية نوتردام

كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام في باريس
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عرضت فضائية “يورو نيوز” تقريرا عن زيارة الرئيس الفرنسي ورشة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس.

وزار الرئيس الفرنسي ورشة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، التي تضررت بشدة جراء حريق عام 2019.

وكان إيمانويل ماكرون قد تعهّد بإعادة إعمار الكاتدرائية خلال خمس سنوات، وتم تحديد نهاية 2024 كموعد لإتاحة الزيارات مجددا وإحياء القداس.

وأثناء اطلاعه على تقدّم العمل، اعتبر الرئيس الفرنسي أن أعضاء فريق ورشة الترميم الضخمة وعدداً من رؤساء الشركات الذين التقاهم في فناء الكاتدرائية برفقة زوجته بريجيت ووزيرة الثقافة ريما عبدالملك، يمكنهم أن يشعروا "بالفخر" بالعمل الذي أنجزوه.

وأضاف :"تحديد الموعد هو الذي يتيح لنا التقدّم بطموح".

ترميم كاتدرائية نوتردام باريس الرئيس الفرنسي يورو نيوز