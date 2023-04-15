شباب "ابدأ حلمك" يختتمون ليالي رمضان بكفر الشيخ.. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عروض ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، والتي استمرت على مدار عشر ليال تنوعت فيها العروض ما بين الثقافي والأدبي والفني، وجاءت ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

تضمنت ليلة الختام العرض المسرحي "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص يدور حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

العرض بطولة مجموعة من الشباب الصاعد نتاج ورشة عمل مشروع "ابدأ حلمك" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ويهدف لإعداد الممثل الشامل وتدريب شباب الموهوبين بالمحافظات، العمل رؤية مسرحية شادي الدالي، سينوغرافيا د. عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، تدريب تمثيل د. علاء قوقه، شادي الدالي، تدريب سينوغرافيا د. عبدالناصر الجميل، تدريب موسيقى صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو.

وافتتحت د. جاكلين بشري مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ معرضا للدكتورة مي السيد عبده مدرس النحت بقسم التربية الفنية بعنوان "تشكيلات سمكية ملونة"، وضم المعرض ١٣ عملا نحت بخامة الخشب الطبيعي.

ترتكز فكرة المعرض حول تشكيلات من الأسماك في تكوينات جمالية تجريدية ذات أساس عضوي مستلهمة من عناصر الطبيعة الحية بهدف استحداث صياغات نحتية جديدة لا علاقة لها بالواقعية أو قليلة الارتباط بالأصل، فتكون الأهمية في هذه الحالة للقيمة الجمالية المضافة من خلال الشكل الجديد الذي يطرح تساؤلات وتأويلات متعددة في عقول المشاهدين، وقد اعتمد الفنان بشكل كبير على تحليل العلاقات الجمالية في الأصل الحي مثل علاقات الخطوط والمساحات والملامس، وأيضا علاقات الضوء والظل، مع التركيز على التركيب التشريحي، والهيكل البنائي للأشكال الطبيعية الحية، والتأمل في نظامها البنائي الدقيق الذي أبدعه الخالق عز وجل.

على الصعيد الأدبي استمرت فعاليات مقهى خيري شلبي الثقافي وبرنامج "عطر الأحباب" الذي احتفى بالشاعر الراحل عبد الدايم الشاذلي، وتناول اللقاء سيرته الذاتية وأهم أعماله.

جاء اللقاء بحضور باقة من شعراء كفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومنهم سعد النجار، بسمة شعبان، أحمد زكي شحاتة، طلال محمد، رانية بلاط، سالم جاد، مني عبد المنعم، محمد ناجي الإبطاوي، سماء محمد، وجاءت مشاركاتهم بمجموعة من القصائد المعبرة من روحانيات الشهر الفضيل وبعض القصائد الوطنية، كما استمر معرض كتب إصدارات الهيئة وسط إقبال كبير من الرواد.

برنامج الليالي الرمضانية نظمها فرع ثقافة كفر الشيخ، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وجاءت ضمن برنامج شامل ومكثف لهيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان.

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