ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. البنك الأهلي يستضيف طلائع الجيش.. ريال مدريد يواجه قاديش .. باريس سان جيرمان يصطدم بـ"لانس"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 15 إبريل 2023، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز
9:15 البنك الأهلي : طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي الممتاز
1:30 أستون فيلا : نيوكاسل يونايتد
4:00 تشيلسي : برايتون
4:00 إيفرتون : فولهام
4:00 ساوثهامتون : كريستال بالاس
4:00 توتنهام هوتسبير : بورنموث
4:00 وولفرهامبتون : برينتفورد
6:30 مانشستر سيتي : ليستر سيتي

الدوري الإسباني
2:00 فياريال : بلد الوليد
4:15 أتلتيك بيلباو : ريال سوسييداد
6:30 ريال بيتيس : إسبانيول
9:00 قاديش : ريال مدريد

الدوري الإيطالي
3:00 بولونيا : ميلان
6:00 نابولي : هيلاس فيرونا
8:45 انتر ميلان : مونزا

الدوري الألماني
3:30 بايرن ميونيخ : هوفنهايم
3:30 لايبزيج : أوجسبورج
3:30 كولن : ماينز 05
3:30 شتوتجارت : بوروسيا دورتموند
6:30 آينتراخت فرانكفورت : بوروسيا مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
5:00 رين : ستاد ريمس
9:00 باريس سان جيرمان : لانس

الدوري المصري الممتاز مانشستر سيتى ريال مدريد ميلان بايرن ميونيخ