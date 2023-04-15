برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت اقتصادي مهم وحساس

أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء في توقيت اقتصادي مهم وحساس، ويعد رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه قطاع الاستثمار، وتعزيز جهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية وحتى اللحظة.

وأشار "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار جاء لتفعيل بيئة الاستثمار في مصر بشكل واسع، ودعم المستثمرين ومشاريعهم الطموحة في البلاد، حيث تتمثل مهام المجلس الأعلى للاستثمار وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، والتنسيق بين كافة الجهات والوزارات مما يساعد في ضمان تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية.

وقال النائب أحمد إدريس: إن مصر تسير على الطريق الصحيح ولا تتأخر عن اتخاذ أي خطوات لدعم بيئة الاستثمار المستثمرين، والعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي جاءت انعكاسا للأزمة العالمية، حيث توجد فرص عمل للمشاريع الضخمة في كافة القطاعات، والتي تضمن نقلة حقيقية وملموسة في قطاع الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في مصر، وزيادة تدفق رؤوس الأموال بشكل حقيقي.