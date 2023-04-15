بسبب أزمة نفسية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته شنقا بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقا داخل شقته بالهرم، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتي تبين من خلالها أن المتوفي أقدم علي الإنتحار، بعد إصابته بأزمة نفسيه، حيث أنه دخل إحدي الغرفة التي شهدت انتحار والده فيها منذ ٤ سنوات، وقد قام بالتخلص من حياته بذات الطريقة.

واستدعت النيابة أفراد أسرته لسماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقوا إخطار من غرفة النجدة بالجيزة، يؤكد العثور علي جثه شاب متوفي داخل شقته ، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، و بالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي "م.ا" ٢٥عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة.



بعمل التحريات تبين أن الشاب أقدم علي إنهاء حياته شنقا،ولا شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيقات