تشاهدون اليوم.. مباريات متنوعة بالدوريات العالمية

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات تقام السبت الموافق 15- 4 -2023، التي تشهد العديد من المباريات المهمة على رأسها مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي مع برايتون فى الدوري الإنجليزي، وقادش ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 1.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiu

إيفرتون X فولهام – الساعة 4 عصرا

ساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا

توتنهام X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 4 عصرا

مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X بلد الوليد – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X ميلان – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي X هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X مونزا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

كولن X ماينز 05 – الساعة 3:30 عصرا

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين X ستاد ريمس – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور X قاسم باشا – الساعة 3 عصرا

اسطنبول سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 3 عصرا

فناربخشة X أنقرة جوجو – الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X طلائع الجيش على قناة ONTime Sports