أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 181 ألفا و550 جنديا

السبت 15/أبريل/2023 - 09:41 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 181 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و650 دبابة و7 آلاف و69 من المركبات المدرعة و2784 من النظم المدفعية و535 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و283 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و640 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 321 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.