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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رسميا.. الرئيس الفرنسي يصدر مرسوم إصلاح نظام التقاعد

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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 أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص بشكل أساسي على رفع التقاعد إلى 64 عاما، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم السبت. ومساء أمس الجمعة، وصادق المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام  كان اتحاد النقابات قد طالب خلال اجتماع، مساء أمس الجمعة، ماكرون بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد لم يتحقق.
وتسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، في احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة في فرنسا، كما تم إقراره دون التصويت في البرلمان.

نظام التقاعد ماكرون فرنسا