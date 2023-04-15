إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد سماع دوي انفجار أثناء إلقائه خطابا غربي البلاد

السبت 15/أبريل/2023 - 09:31 ص

غادر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، محافظة واكاياما بغربي البلاد بعد سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان بينما كان يلقي خطابا. وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن رئيس الوزراء بأمان ولم يصب بأذى،مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة.

وقام المشتبه به بإلقاء قنبلة دخانية وسط حشد من عدة مئات من الأشخاص، وتم سماع دوي انفجار قوي.

وغادر «كيشيدا» على الفور بالسيارة بعد الحادث، الذي وقع أثناء حديثه مع مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم قبل أن يلقي خطابا في مدينة واكاياما.

وقُتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي برصاصة قاتلة في شهر يوليو من العام الماضي، خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا قبل انتخابات مجلس المستشارين، مما دفع وكالة الشرطة الوطنية إلى تعزيز أمنها لكبار الشخصيات.